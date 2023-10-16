WSJ: США готовят солдат для отправки в Израиль

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США отобрали две тысячи военнослужащих для возможной экстренной переброски в Израиль. Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.
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Александр Бойцов