WSJ: США просили Киев не атаковать «Северные потоки»

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ЦРУ уговаривало Киев отказаться от атаки на «Северные потоки», пишет американская газета The Wall Street Journal
В США заявили, что ЦРУ уговаривало Киев отказаться от атак на «Северные потоки». Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, летом 2022 года ЦРУ получило информацию о готовящейся диверсии на российских газопроводах. Информированные американские чиновники рассказали, что Вашингтон отговаривал Киев от совершения атаки на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
Нидерландская телерадиовещательная компания накануне утверждала, что о планах Киева в отношении газопроводов ЦРУ также информировал Амстердам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что операцией по уничтожению «Северных потоков» руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации издания, летом 2022 года ЦРУ получило информацию о готовящейся диверсии на российских газопроводах. Информированные американские чиновники рассказали, что Вашингтон отговаривал Киев от совершения атаки на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
Ранее «Радио 1» сообщало, что операцией по уничтожению «Северных потоков» руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян