WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России

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Власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Власти США старается добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». Западный дипломат подчеркнул, что Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая Анкару о существующих рисках. Это обусловлено увеличением торговли Турции с РФ после начала специальной операции на Украине.
Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.
Напомним, ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.
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Екатерина Коршунова