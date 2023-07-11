WSJ: Запад обеспокоен возможным контрнаступлением ВС РФ

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Руководства некоторых стран Запада беспокоятся, что Россия может начать контрнаступление в случае отсутствия успехов наступления ВСУ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, со ссылкой на западных чиновников.
«Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов», - говорится в статье.
Таким образом, согласно публикации, страны-участницы НАТО начинают понимать, что неторопливость, с которой в 2022 году Украине передавалось вооружение, стала стратегической ошибкой.
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