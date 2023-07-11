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WSJ: Запад обеспокоен возможным контрнаступлением ВС РФ

11 июля 2023, 16:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

Руководства некоторых стран Запада беспокоятся, что Россия может начать контрнаступление в случае отсутствия успехов наступления ВСУ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, со ссылкой на западных чиновников.

«Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов», - говорится в статье.

Таким образом, согласно публикации, страны-участницы НАТО начинают понимать, что неторопливость, с которой в 2022 году Украине передавалось вооружение, стала стратегической ошибкой.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
11 июля 2023, 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском лайнере.

По предварительным данным, выступление главы Украины состоится в 18.00. Также на полях саммита запланирована встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
 
Кроме того, на саммит также прибыл и министр обороны Украины Алексей Резников.

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#Владимир Зеленский
#саммит
#НАТО
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Президент Чехии Павел: окно для наступления ВСУ закроется к концу года
11 июля 2023, 16:14

Фото: iStock/Konoplytska

Украине придется договариваться с Россией, основываясь на тех успехах, которые ВСУ смогут достичь до конца 2023 года. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, выступая в Вильнюсе в рамках саммита НАТО, передает агентство ЧТК.
По его словам, окно территориальных завоеваний ВСУ закроется к концу 2023 года.

«Украина потихоньку собирает территорию, они, наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили», - считает глава Чехии.

Он также отметил, что ВС РФ смогли подготовить качественные оборонительные линии, а также имеют превосходство над ВСУ в воздухе. При этом Павел подчеркнул, что украинские войска более мотивированы и лучше оснащены.

При этом с наступлением зимы, по его мнению, продвижение ВСУ будет осложнено еще и выборами, которые планируются в США, России и самой Украине. Тогда будет наблюдаться снижение готовности стран Запада продолжать поддерживать Киев.

Павел считает, что боевой дух ВСУ может окрепнуть, если пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта.

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#Чехия
#Украина
#НАТО
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В Московской области ввели в эксплуатацию 31 здание
11 июля 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На минувшей неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 10 таунхаусов, 1 многоквартирного жилого дома и 20 нежилых объектов на территории Подмосковья.
Региональное  министерство жилищной политики выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 10 таунхаусам в жилом комплексе «Шолохово» в Мытищах и жилому дому, расположенному в жилом комплексе «Большое Путилково» в округе Красногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.


Среди нежилых объектов недвижимости, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию можно выделить: технический центр по обслуживанию легковых автомобилей в Подольске, учебно-тренировочный комплекс в Люберцах, производственное здание в городском округе Пушкинский, магазин в Рузском городском округе, здание мастерских по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Раменском округе, производственный цех в Чехове и другие объекты нежилой недвижимости.

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#Недвижимость
#новостройки
#строительство
#Подмосковье
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Франция начала поставки ракет SCALP на Украину
11 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Diy1

Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как утверждают в министерстве вооруженных сил Франции, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил. 

Сообщается, что ракеты SCALP не могут применяться на самолётах западного производства. Кроме того, поставки не подразумевают эскалацию напряжённости.

Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. 

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#Франция
#Украина
#оружие
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Захарова раскритиковала ход саммита НАТО
11 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что саммит НАТО, который стартовал в Литве, уже не удался.
«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе», — написала Захарова.
Она также предположила, что дальнейшее развитие событий может ещё хуже сказаться на альянсе.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе начался саммит НАТО, посвящённый ключевым вопросам, в том числе ситуации на Украине. Киев ждёт точного ответа о своём вступлении в НАТО. Однако, по информации СМИ, решение вряд ли будет принято.

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#НАТО
#Украина
#МИД
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Байден: Путин не сможет сломить НАТО
11 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин не сможет сломить НАТО, пока во главе альянса стоит Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РБК.
«Президент Путин всё ещё думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу на саммите НАТО в Вильнюсе.

Байден также добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – исторический момент, во время которого лидерство Столтенберга играет большую роль.

Ранее Столтенберг в своём Twitter сообщил, что не покидает свой пост. Он согласился остаться, чтобы работать над украинским конфликтом.

«Для меня честь принять решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он. 

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#НАТО
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Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ передаст Киеву еще 25 «Леопардов» и 40 БМП
11 июля 2023, 15:05

Фото: iStock/photosvit

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Киеву еще 25 "Леопардов" и 40 БМП.
Он назвал указанные вооружения приоритетными для Украины и сообщил, что они будут направлены в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства Германии.

Общий транш военной помощи Берлина оценивается в 700 млн евро. Глава оборонного ведомства также указал на необходимость поставок Киеву систем ПВО и тяжелой техники. 

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#Украина
#поставки вооружений
#танки
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Франция получила от Киева заверения, что ракеты Scalp не будут использованы против России
11 июля 2023, 14:53

Фото: iStock/vadimrysev

Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории.
В заявлении властей Украины говорится, что дальнобойные ракеты будут применяться только на «международно-признанных границах» Украины. Об этом пишет издание Reuters.

По информации агентства, Франция не расценивает поставку Scalp эскалацией конфликта. Собеседник издания отметил, что французские ракеты уже были ранее поставлены Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оправку дальнобойных ракет Киеву. Он заверил, что Россия ответит на данное решение французской стороны. 

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#Франция
#ракеты
#Украина
#Киев
#Россия
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Великобритания намерена передать Украине наборы для разминирования
11 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

МИД Великобритании планирует направить Украине наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансировать проект по разминированию территории страны.
В частности, отмечается, что бюджет проекта по разминированию территории Украины составит до £6,1 млн (около €7,1 млн) с возможностью увеличения до £6,6 млн.

«Цель — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами, для содействия силам чрезвычайного реагирования и помощи уязвимым слоям населения», — приводит RT текст соответствующего документа.

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#Великобритания
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#политика
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