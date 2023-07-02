Фото: сайт Кремля
Американский комментатор Эндрю Наполитано утверждает, что президент США Джо Байден нарушил конституцию страны, посылая военную технику и военнослужащих в Украину в контексте конфликта с Россией. Это мнение он выразил в своей колонке для The Washington Times (WT).
Наполитано высказывает опасение, что американская Конституция стала жертвой «безнравственных, корыстных политиков, которые пренебрегают ею». Он подчеркивает, что это приводит к гибели невинных, увеличению государственного долга и утрате личных свобод многих людей.
Комментатор утверждает, что, согласно Конституции США, Конгресс не имеет оснований для объявления войны России с военной точки зрения. Тем не менее, по его словам, Конгресс предоставил президенту США полномочия вести военные операции без формального объявления войны, как это произошло в случае с Афганистаном и Ираком.
Наполитано также отмечает, что Конгресс выделил президенту Байдену 113 миллиардов долларов и «позволил ему использовать эти средства на закупку военной техники для Украины». В дополнение к этому, он утверждает, что Вашингтон тайно послал американских военных вместе с этой техникой для ее использования на месте.
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Комментатор утверждает, что, согласно Конституции США, Конгресс не имеет оснований для объявления войны России с военной точки зрения. Тем не менее, по его словам, Конгресс предоставил президенту США полномочия вести военные операции без формального объявления войны, как это произошло в случае с Афганистаном и Ираком.
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Артем Кузьмин