Радио1
Главная / Новости / Политика/ WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине

WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине

15 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/alexkich

В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем.

Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.


«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.

Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.

Читайте также:

Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием

NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву
#США
#вооружение
Читайте нас в
Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
15 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/vorminbeeld

В случае прямого военного конфликта со Штатами Россия сможет направить в Атлантический океан целый атомный подводный флот, который способен уничтожить Америку. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В случае начала войны с Россией, самое глупое, что может сделать Вашингтон — это угрожать противнику ядерным оружием, отметил полковник. Русские смогут заполнить своими атомными субмаринами Атлантику, а также и Тихий океан, где им без сомнения окажут поддержку военно-морские силы Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

Макгрегор уточнил, что, на его взгляд, Соединенные Штаты на текущий момент не обладают аналогичными возможностями, так как большая часть американских атомных подводных лодок находится в ремонте. С ним согласны аналитики агентства Bloomberg, которые ранее, ссылаясь на данные исследовательской службы конгресса, сообщали, что почти 40% американских субмарин выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ, что делают страну уязвимой.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор отметил мощь армии России

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

#подводная лодка
#Атлантика
#США
#Россия
#Макгрегор
#конфликт
Читайте нас в
В Стамбуле перестали выдавать вид на жительства иностранцам
15 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/9parusnikov

В Стамбуле приостановили выдачу вида на жительство иностранцам. Об этом сообщает газета Milliyet.
«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости», — сказано в статье.

В октябре 2022 года турецкие власти приступили к постепенному «закрытию» нескольких районов Стамбула и других городов для получения первичного ВНЖ. В Стамбуле изначально «закрыли» десять районов, но сейчас приказ распространился на весь город. Это происходит из-за большого количества мигрантов. В настоящее время число приезжих составляет по неофициальным данным более семи миллионов. 

Однако в исключительном порядке ВНЖ будет выдаваться людям, приехавшим в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

Читайте также:

Примерно 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу

Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу

В Италию за 4 дня прибыли около 4 тысяч нелегальных мигрантов
#ВНЖ
#Стамбул
#миграция
Читайте нас в
Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием
15 июля 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал отправку США кассетных боеприпасов на Украину лицемерием. Об этом он написал в своём Twitter.
Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – написал Маск.

По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.

Ранее аналитики и официальные лица в США заявили, что кассетные боеприпасы не окажут необходимого влияния сразу.
Для того, чтобы они начали работать и приводили к поставленным целям, США должны значительно увеличить количество боеприпасов, отправляемых на Украину. 

Читайте также:

NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву

ВСУ применили кассетные боеприпасы на Южно-Донецком направлении

#боеприпасы
#ВСУ
#США
Читайте нас в
Военный аналитик Шон Белл рассказал, чем завершится СВО
15 июля 2023, 18:46

Фото: iStock/3dmitry

Исход конфликта между Россией и Украиной может завершиться подписанием мирного договора. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.
«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — сказал Белл.

Также он уточнил, что перед началом переговоров о мире Россия и Украина должны будут убедиться, что находятся в полной безопасности.

Кроме того, Белл прокомментировал итоги саммита НАТО. Он заявил, что перед вступлением в альянс, страну анализируют по специальным критериям. По его мнению, Украина точно не сможет выполнить требования к членству в ближайшее время. 

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ

Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины

Джонсон: Украина должна быть принята в НАТО без условий
#Россия
#Украина
Читайте нас в
Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ
15 июля 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны. 

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — подытожил Макгрегор.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что наступлению ВСУ не поможет даже западная военная техника. 

Читайте также:

Военкор Ткач: Ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра

NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
#Украина
#ВСУ
Читайте нас в
Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины
15 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Индия и Франция разрабатывают новый план урегулирования конфликта России и Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Ожидается, что новый план будет кардинально отличаться от прошлых мирных инициатив, которые поступали от Китая и стран Глобального Юга. 

Премьер Индии Нарендра Моди, на фоне визита в Париж 13-14 июля, поручил своим сотрудникам совместно с французскими коллегами разработать план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Во время разговора между Нарендой Моди и французским президентом Эмманюэлем Макроном, тема конфликта между Россией и Украиной была приоритетной. 

Помимо этого, они затронули вопрос совместного производства оружия и его экспорта в третьи страны. Моди также предложил возможность объединения стран мира для решения важных вопросов, в том числе последствий конфликта России и Украины и пандемии коронавируса. 

Читайте также:

AP: США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия активности РФ в небе над Сирией

FT: Президент ЮАР Рамафоса пытается убедить Путина отказаться от личного участия в саммите БРИКС

Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на Пхукете
#Франция
#Индия
#Россия
#Украина
Читайте нас в
Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль неожиданно приехал на Украину
15 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Сообщение об этом появилось в ряде телеграм-каналов и в новостной ленте информационного агентства Yonhap.
Это первый визит на Украину южнокорейского лидера после избрания в 2022 году. До этого он встречался с президентом Зеленским в мае нынешнего года в Хиросиме, где проводился саммит G7, передает РИА Новости. Сообщается, что на Украину Юн Сок Ёль с супругой прибыли из Польши, куда президент Южной Кореи приехал в рамках европейского турне после участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

По информации Yonhap, южнокорейский президент посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу, 15 июля, пройдут его переговоры с Владимиром Зеленским. Официального подтверждения того, что визит действительно состоялся, пока не последовало. Следует отметить, что в мае южнокорейские СМИ уже публиковали информацию о поездке своего президента на Украину, которая оказалась ложной.

Читайте также:

Жители Южной Кореи стали младше из-за решения властей

Зеленский заявил о «сходстве» между Украиной и Южной Кореей

Зеленский передал властям Южной Кореи список «желаний»
#Южная Корея
#президент
#Украина
#визит
#переговоры
#Зеленский
Читайте нас в
МИД РФ: Украина встала на путь ядерного терроризма
15 июля 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинский беспилотник упал в Курчатове, в нескольких километрах от Курской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту попытку атаки ядерным терроризмом.
Она также предупредила, что использование киевскими властями подобных методов может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, передает издание URA.RU. Нет сомнений, что целью атаки была именно атомная станция: БПЛА упал и взорвался всего в четырех километрах от нее. Слаженная работа сил ПВО, охраняющих станцию, и наземных служб помогла избежать жертв и разрушений объектов критической инфраструктуры.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает подобные террористические атаки на российские атомные станции, так как они могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.

Читайте также:

Захарова: впечатление, что на саммите НАТО решили развернуть европейскую войну

Захарова заявила об отсутствии подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ

Курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове
#Захарова
#беспилотник
#Курская АЭС
#терроризм
#катастрофа
Читайте нас в
Глава Химок Волошин рассказал о стартующей в понедельник работе выездной администрации
15 июля 2023, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Химок

В понедельник, 17 июля, начнётся работа выездной администрации города Химки. Об этом "Радио 1" рассказали в пресс-службе администрации города.
В рамках встречи с представителями администрации города Химки, жители смогут задать любые интересующие вопросы, а также внести предложения по развитию округа. 

«Выездные администрации позволяют наладить личный контакт с жителями каждого микрорайона, чтобы обсудить предложения по развитию и узнать о локальных проблемах в городе. Вместе с сотрудниками профильных управлений и городскими службами возьмём на контроль решение всех вопросов», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин.  

Приёмы граждан пройдут в Лунёвском, Кутузовском, Сходне, Фирсановке, Подрезкове, Левобережном, Новых и Старых Химках. С полным графиком можно будет ознакомиться в официальных ресурсах администрации города. 

Выездная администрация посетит социальные и строительные объекты, дворы, МКД, объекты торговли и остановки общественного транспорта.

Первые встречи пройдут с 17 по 22 июля в Лунёвском по адресу: Лунёво, д. 26. Время работы: с 9:00 до 18:00. 

Записаться на ближайшие приёмы можно по номеру территориального управления: 8 (495) 225-06-21. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт. 

Читайте также:

В Химках приступили к ремонту малой сцены театра «Наш Дом»

В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок

В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов
#Химки
#выезднаяадминистрация
#Подмосковье
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников