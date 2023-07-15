WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине

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В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем.
Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.
Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.
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Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.
«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.
Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.
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Анастасия Чинкова