Wyborcza: В Польше закрыли крупнейший центр помощи украинским беженцам

Фото: istockphoto/Stadtratte
В Польше закрыли крупнейший в стране центр поддержки беженцев с Украины. Он был размещен в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине неподалеку от Варшавы.
При этом самих украинцев о закрытии центра никто не предупредил, они оказались поставлены перед фактом. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как сказал один из теперь уже бывших сотрудников центра, им неизвестно, где в настоящее время находится часть беженцев. Администрацию Варшавы тоже удивило известие о закрытии центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт, сообщила, что с ними это никто не согласовывал.
Читайте также:
В Германии мужчина напал на украинского ребенка из-за отказа говорить по-русски
TokFM: Украинские дети все чаще сталкиваются с травлей в школах Польши
В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев
Александр Бойцов