Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду

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Глава израильского мемориального центра «Яд Ва-шем» Дани Даян на своей странице в соцсети X резко осудил поступок постпреда страны при ООН Гилада Эрдана, который надел жёлтую звезду на заседании Совета безопасности Организации в знак протеста против позиции СБ по конфликту между Израилем и Палестиной.
По словам Даяна, такой поступок позорит и жертв Холокоста, и само еврейское государство, поскольку жёлтая звезда символизирует зависимость евреев «от милости других».
Напомним, ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев в зале заседаний Совета Безопасности ООН жёлтую звезду, напоминающую ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.
Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться, как символ гордости. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.
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«Сегодня у нас независимая страна и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы надели на лацкан сине-белый флажок Израиля, а не жёлтую нашивку», — отметил Дани Даян.
Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться, как символ гордости. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.
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Артем Путинцев