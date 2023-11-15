«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна в настоящее время не приняла решение о выходе из ОДКБ.
Пашинян пояснил, что до тех пор, пока Армения не заявит о своем выходе из ОДКБ или продолжении участия в нем, говорить о политике страны нет смысла.
Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении заявил, что государство не примет участие на грядущем заседании ОДКБ, которое состоится в конце текущего месяца в Минске. При этом причины Пашинян не озвучил.
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«Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — ответил Пашинян на вопрос о том, готовится ли страна к выходу из организации.
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Анастасия Крестьянова