Фото: сайт Кремля
Председатель комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя выступление Владимира Зеленского перед ООН, заявил в интервью РИА Новости, что президент Украины лжет с целью оправдания своих действий, включая ядерный шантаж и обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Слуцкий отметил, что Зеленский решил начать свое выступление перед американской аудиторией с антироссийских обвинений, чтобы привлечь новую финансовую и военную поддержку от США. Он подчеркнул, что обвинения в том, будто Украина воюет за европейские ценности и стандарты демократии, являются ложными.
Политик добавил, что Россия не представляет угрозы другим странам и защищает свои национальные интересы и безопасность. Он также отметил, что Россия борется против возрождения нацизма и защищает мир от этой опасности.
Ранее Зеленский обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики как оружия, а также утверждал, что у России нет права на ядерное оружие. Он также утверждал, что происходят «депортации» детей из Донбасса и заявил о попытках шантажа через Запорожскую АЭС. Все эти обвинения были опровергнуты в Москве.
Зеленский также объявил, что представит детали своих предложений по урегулированию на Совете Безопасности ООН и сообщил о подготовке «глобального саммита мира» от Украины.
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Политик добавил, что Россия не представляет угрозы другим странам и защищает свои национальные интересы и безопасность. Он также отметил, что Россия борется против возрождения нацизма и защищает мир от этой опасности.
Зеленский также объявил, что представит детали своих предложений по урегулированию на Совете Безопасности ООН и сообщил о подготовке «глобального саммита мира» от Украины.
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Артем Кузьмин