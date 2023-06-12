Ядерные державы увеличивают количество оперативных ядерных вооружений

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Из общего числа имевшихся на январь 2023 года 12 512 ядерных боеголовок примерно 9 576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем год назад. Из этого числа около 3 844 были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2 тысяч (почти все из которых принадлежат США или России) находились в «состоянии повышенной боеготовности», что означало оснащение ими ракет или размещение на авиабазах стратегической авиации.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о возможности Японии в течение «трех,. пяти или семи лет» создать собственное ядерное оружие массового уничтожения в ответ на увеличение влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.