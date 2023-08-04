Якутия планирует возобновить добычу свинца и цинка

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров
В Якутии планируется возобновить освоение свинцово-цинкового месторождения «Сардана» в Усть-Майском районе. Об этом Интерфакс сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев поручил Министерству промышленности и геологии Якутии провести в районе геологоразведочные работы.
Сообщается, что на месторождении площадью 6,1 кв. км находится 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца.
В 2021 году лицензию на добычу сырья получило предприятие ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», который является дочерним предприятием ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В 2022 году ЯТЭК объявила о продаже дочернего предприятия. В настоящее время сделка оформляется, но лицензия на добычу ещё активна.
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Сообщается, что на месторождении площадью 6,1 кв. км находится 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца.
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Анастасия Чинкова