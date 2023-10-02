Япония не может договориться с РФ о вылове рыбы на юге Курил

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Японские рыбаки не могут начать на юге Курил промысел одноперого терпуга, который обычно начинается в середине сентября.
Токио не может найти компромисса в этом вопросе с Россией, сообщает телеканал NHK.
Вылов терпуга в данном районе традиционно начинается в середине сентября, но в 2023 году местные рыбаки имеют право ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остался и старт промысла осьминога, который обычно проходит в середине октября.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ не может согласовывать консультации по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, которые ввела японская сторона.
Ранее Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве, сообщила, что Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов.
Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.
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Вылов терпуга в данном районе традиционно начинается в середине сентября, но в 2023 году местные рыбаки имеют право ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остался и старт промысла осьминога, который обычно проходит в середине октября.
Ранее Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве, сообщила, что Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов.
Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.
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Мария Фирсова