Япония планирует провести переговоры с Китаем по делу о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

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Правительство Японии планирует провести переговоры с китайскими властями по делу о сбросе с АЭС «Фукусима-1» частично очищенной воды в океан. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
Напомним, что сброс частично очищенной от радиоактивных веществ воды с «Фукусимы-1» начался 24 августа. После этого в Японию стали поступать многочисленные телефонные звонки с жалобами. Они поступали как простым японцам, так и в правительство страны. Также наблюдались нападения на японские школы в Китае и дипломатические учреждения.
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Анастасия Чинкова