Япония призвала Азербайджан немедленно прекратить огонь в Карабахе

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Япония обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол мирных переговоров. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.
«Япония выражает серьезную обеспокоенность недавним обострением ситуации в Нагорном Карабахе и решительно призывает немедленно прекратить враждебные действия», - говорится в документе.
При этом Азербайджану стоит немедленно остановить начатые военные действия. В японском ведомстве также призвали все стороны конфликта приступить к диалогу по решению разногласий.
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