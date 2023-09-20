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Япония призвала Азербайджан немедленно прекратить огонь в Карабахе

20 сентября 2023, 07:20
Фото:iStock/blew_i

Фото:iStock/blew_i

Япония обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол мирных переговоров. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.
«Япония выражает серьезную обеспокоенность недавним обострением ситуации в Нагорном Карабахе и решительно призывает немедленно прекратить враждебные действия», - говорится в документе.

При этом Азербайджану стоит немедленно остановить начатые военные действия. В японском ведомстве также призвали все стороны конфликта приступить к диалогу по решению разногласий.


По последним данным армянского госагентства «Арменпресс», семь мирных жителей погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана. Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, среди жертв числятся трое женщин, двое детей и двое мужчин.

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Алиев озвучил Блинкену условие по прекращению огня в Карабахе
Алиев: операция Баку в Карабахе остановится после сдачи оружия ВС Армении
20 сентября 2023, 07:47

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Баку в Нагорном Карабахе будет остановлена только после того, как ВС Армении сложат там оружие. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.
«Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана также сообщил Блинкену, что его администрация несколько раз пыталась провести диалог с представителями армянского населения, однако те отказывались.

При этом Блинкен заявил, что обеспокоен складывающейся ситуацией. Он призвал Азербайджан прекратить огонь и перейти к переговорам.

Ранее стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

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#азербайджан
#блинкен
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Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе
20 сентября 2023, 06:50

Фото: un.org

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе и строгому выполнению соглашений, достигнутых в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на официальный представителя Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик также отметил, что Генсек глубоко обеспокоен использованием вооруженных сил в регионе и высказал тревожность по поводу сообщений о погибших, включая гражданских.

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#эксперт
#армения
#азербайджан
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Семь мирных жителей погибли в Карабахе в результате обстрелов
«Арменпресс»: Семь мирных жителей погибли в Карабахе в результате обстрелов
20 сентября 2023, 06:43

Фото: iStock/Wirestock

По данным армянского госагентства «Арменпресс», семь мирных жителей погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, среди жертв числятся трое женщин, двое детей и двое мужчин.

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Военный эксперт Никулин прояснил детали эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Военный эксперт: Конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана
20 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Об этом пишут «Известия».
Специалист напомнил о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Карабаха за  Азербайджаном и подчеркнул, что у Еревана после этого «не может быть каких-то претензий». 

«Они сами отказались воевать за Арцах, сами его сдали. В связи с чем результат конфликта закономерен», — цитирует издание слова Никулина.

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Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху
Cекретарь Совбеза Армении обвинил РФ в невыполнении обязательств по Карабаху
20 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/alexis84

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил мнение, что Россия имеет ясные обязательства по защите Нагорного Карабаха, но не соблюдает их. Эту позицию он выразил, исходя из сообщения Armenpress.
Григорян отметил, что Россия приняла на себя эти обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Он также утверждает, что Москва долгое время сотрудничает с Азербайджаном и с 2011 года поставляет оружие этой стране. Однако он не представил конкретных доказательств в подтверждение своих слов.

Секретарь Совета безопасности также выразил сомнения относительно заявления Москвы о том, что Россия была проинформирована о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до ее начала.

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Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Глава МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
20 сентября 2023, 04:40

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила «Лента.ру».
В качестве главы российской делегации, Сергей Лавров планирует провести около двадцати двусторонних встреч и участвовать в многосторонних консультациях, включая встречи в рамках БРИКС, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Группы Друзей в Защиту Устава ООН.

Ожидается, что 20 сентября он также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. А 23 сентября министр Лавров выступит с выступлением перед Генеральной Ассамблеей ООН.

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#сергей лавров
#министр
#оон
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Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца
Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца
20 сентября 2023, 04:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Государственный долг Соединенных Штатов Америки увеличился на последний триллион долларов втрое быстрее, чем предыдущий, и, как следует из анализа РИА Новости на основе данных американской статистической службы, достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов к 15 сентября.
С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

Скорость роста американского государственного долга увеличилась сильно за последние месяцы: если предыдущий триллион набирался за 255 дней со средней дневной ставкой 0,011%, то 33-й триллион увеличился за 92 дня со ставкой 0,036%. Это означает, что в последние три месяца к государственному долгу прибавлялось около 10,9 миллиарда долларов в день.

С учетом текущих тенденций и отсутствия новых крупных размещений гособлигаций, ожидается, что достижение уровня в 34 триллиона долларов государственного долга займет еще около 83 дней.

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#скорость
#байден
#джо байден
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«Будет трудно»: В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева
Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины
20 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/Grand Warszawski

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.
«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», — цитирует агентство слова собеседника.

Министр добавил, что шаги, которые предпринимает Киев, негативно отражаются на отношениях Украины и Польши. В том числе, действия киевских властей в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание поляков продолжать оказывать финансовую и военную поддержку.

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#министр
#поддержка
#киев
#украина
#польша
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«Это была неправда»: В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ
Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого
20 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/vincent_ruf

Аналитик Центра военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен соврал о том, что Украина в мае 2023 года располагала всеми средствами для захвата обширных территорий. Об этом пишет Spiegel.
«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — уверен Кофман.

Так эксперт ответил на вопрос журналистов о достоверности слов Блинкена. Кроме того, контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, напомнил Майкл Кофман, а в результате украинские военные не оправдали ожиданий западных союзников.

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