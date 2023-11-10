Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО

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В Японии выразили сожаление в связи с намерением РФ остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.
«Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения — прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке», — заявил Мацуно.Документ, подписанный российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о расторжении соглашения с Японией опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов 9 ноября.
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