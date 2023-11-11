Японский премьер обеспокоен воздушным дежурством РФ и КНР у границ страны

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Премьер-министр Японии Фуоко Кисида выразил серьезную обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое самолеты Китая и России осуществляют над акваторией Тихого океана и Японского моря.
Выступая перед военнослужащими Воздушных сил обороны страны, глава японского правительства сообщил, что военная активность России и Китая растет. В материале информационного агентства Kyodo подчеркивается, что Кисида выразил заметную обеспокоенность по этому поводу.
Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта.
Можно вспомнить, что корабли Военно-морских сил России и Китая в июле нынешнего года провели совместные учения «Север. Взаимодействие - 2023». Тогда флотилия военных судов двух стран преодолела Японское море, пролив Лаперуза, Камчатский пролив и Берингово море, а затем проследовала в северную часть Тихого океана. Японская сторона несколько раз выражала обеспокоенность по поводу этих маневров и маршрутов перемещения военных кораблей потенциального противника.
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Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта.
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Александр Бойцов