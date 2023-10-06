Японского депутата Судзуки исключат из партии за поездку в РФ

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Партия «Общество обновления Японии» планирует исключить депутата Верхней Палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки.
Причиной исключения стала несогласованная поездка в Россию, пишет газета «Санкэй».
У членов партии есть сомнения, что Судзуки сделал заявление о том, что он ожидает победы РФ. Но факт того, что он выехал из Японии в РФ 1 октября без разрешения, является поводом для исключения.
В статье сказано, что Судзуки встречался с заместителем министра иностранных дел Руденко и вернулся в Японию 5 октября.
Ранее, говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», шуточно вспомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».
Изначально Путин обратил внимание на то, что Россия не вводила санкции в отношении Японии, сказав «не мы захлопнули вот это окно». После чего Владимир Владимирович в шутку напомнил о совсем разряде плотника.
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«Партия 6 числа составила на своем партийном комитете по дисциплине заключение об «исключении» Мунэо Судзуки. Окончательное решение будет принято 10 числа» – сказано в сообщении.
В статье сказано, что Судзуки встречался с заместителем министра иностранных дел Руденко и вернулся в Японию 5 октября.
Ранее, говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», шуточно вспомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».
Изначально Путин обратил внимание на то, что Россия не вводила санкции в отношении Японии, сказав «не мы захлопнули вот это окно». После чего Владимир Владимирович в шутку напомнил о совсем разряде плотника.
«Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь... расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим», — сказал российский лидер.Читайте также:
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Мария Фирсова