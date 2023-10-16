«Яркий контраст»: США продемонстрировали настоящее отношение к Украине

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Обозреватель Джон Лайонс заявил, что США в ситуации с Израилем продемонстрировали подход к предоставлению военной помощи, отличный от Украины. Об этом пишет ABC News.
«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи Израилю, который, вероятно, пока даже в нём не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил журналист.
Лайонс добавил, что решительная поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны западных государств.
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