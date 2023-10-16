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«Яркий контраст»: США продемонстрировали настоящее отношение к Украине

ABC News: Подходы США к конфликтам в Израиле и на Украине разительно отличаются
16 октября 2023, 01:47
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Обозреватель Джон Лайонс заявил, что США в ситуации с Израилем продемонстрировали подход к предоставлению военной помощи, отличный от Украины. Об этом пишет ABC News.

«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи Израилю, который, вероятно, пока даже в нём не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил журналист.

Лайонс добавил, что решительная поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны западных государств.

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#сша
#журналист
#поддержка
#украина
#израиль
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Стало известно о планах Байдена посетить Израиль
Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена на Ближний Восток
16 октября 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни. Об этом пишет Axios со ссылкой на должностных лиц Израиля.
В публикации говорится, что Байден планируют посетить Израиль на следующей неделе.

При этом руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что о новых поездках президент США ему пока ничего не известно.

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#сша
#израиль
#президент
#байден
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Климкин: Украине следует ускорить производство вооружений
16 октября 2023, 01:44

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украине нужно ускорить производство вооружений, чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет The New York Times (NYT).
«Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — указал Климкин.

По словам экс-главы украинского дипломатического ведомства, в Вашингтоне у лиц, принимающих решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Появление еще одного конфликта, по мнению Климкина, означает, что на Киев у США остаётся очень мало времени.

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#украина
#сша
#вооружение
#производство
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«Мы проиграли»: В Польше заявили о подставе от Украины
Myśl Polska: Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах
16 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/rarrarorro

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша из-за конфликта между Россией и Украиной проигрывает на политическом и экономическом фронтах. Об этом он написал в своём материале для Myśl Polska.
«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право», — говорится в публикации.

Учёный отметил, что попытки польского правительства следовать интересам своих граждан постоянно противоречат международному праву или законам ЕС.

При этом Германия использует Украину в качестве инструмента для подчинения Польши немцам, ​резюмировал Модзелевский.

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#германия
#польша
#ес
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Салливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд помощи
16 октября 2023, 01:08

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует телеканал CBS.
По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле. У вашингтонской администрации для этого имеется всё необходимое, включая боеприпасы, однако нужно разрешение на финансирование от Конгресса США.

«Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе», — отметил Салливан (цитата по ТАСС).

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#сша
#украина
#конгресс сша
#помощь
#израиль
#финансирование
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На Украине снова звучат взрывы, в семи областях — воздушная тревога
16 октября 2023, 00:46

Фото: iStock/Diy1

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Миргороде (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область) и пригороде Днепропетровска. Информация об этом, в частности, появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели».
При этом, как показывают свежие данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской области звучат сирены воздушной тревоги.

С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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#воздушная тревога
#взрывы
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Дональд Туск готов сформировать новое польское правительство
16 октября 2023, 00:11

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны по результатам прошедших в воскресенье парламентских выборов, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
По результатам экзитполов, правящая консервативная партия экс-премьера Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные «Гражданская коалиция» Дональда Туска, «Третий путь» и «Левые» — 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае их объединения в коалицию.

Несмотря на то, что победу демократической оппозиции признали даже в штабе «Права и Справедливости», действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство. По словам Моравецкого, «такова политическая традиция в Польше» — поручать формирование правительства победившей партии. 

Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах.

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#польша
#правительство
#выборы
#оппозиция
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Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС
15 октября 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС — немедленно и без предварительных условий освободить всех ранее захваченных движением заложников. Призыв Гутерриша обнародовала вечером в воскресенье пресс-служба Организации Объединенных Наций.
 «ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий <...> Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работника <...> в секторе Газа», — говорится в документе.

По словам генсека, мир находится «на грани пропасти на Ближнем Востоке».

В ходе вооружённого столкновения Израиля и Палестины погибло 1400 мирных граждан израильской стороны. Об этом сообщил телеканал i24 News. При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.
Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 245 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.

Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной.

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#хамас
#израиль
#палестина
#война
#сектор газа
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Партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в сейм Польши
15 октября 2023, 23:16

Фото: iStock/Rawf8

В Польше консервативная партия «Право и Справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского лидирует по итогам прошедших парламентских выборов, набрав 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия избирательных участков.
Это означает, что партия власти не сможет получить в 460-местном польском сейме большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Ярослав Качиньский будет вынужден искать партнёра для формирования правящей коалиции. 

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», — сказал Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.
 
В свою очередь, лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции, также бывший премьер Дональд Туск уже заявил журналистам, что это «конец власти PiS», а оппозиция выиграла «демократию, свободу, нашу Польшу».

Тем не менее, действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новый кабинет, несмотря на резкий рост числа голосов оппозиции.

Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».

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#польша
#голосование
#выборы
#парламент
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В США заявили, что наглость Зеленского отталкивает союзников
Экс-эксперт Пентагона Пайн: наглость Зеленского отталкивает союзников
15 октября 2023, 22:55

Экс-эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что регулярные требования президента Украины Владимира Зеленского поставлять ВСУ всё больше помощи отталкивает западных союзников.
«Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», — поделил он своим мнением с YouTube-каналом Dialogue works.

Пайн отметил, что поведение украинского лидера привело к разногласиям даже с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам эксперта, отношениями между Байденом и Зеленским ухудшились на фоне требований поставить Киеву танки Abrams и истребители F-16.

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#зеленский
#истребители
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