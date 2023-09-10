Явка на избирательных участках в Подмосковье к 18 часам превысила 54%

Фото: Мособлизбирком
К 18 часам явка избирателей на участках в Московской области составила более 54%, с помощью ДЭГ проголосовали 88%. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Единый день голосования подходит к концу. Он не принёс нам неприятных сюрпризов, всё проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано. По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок», – сказал Берёзкин.Особых замечаний к работе Мособлизбиркома, по его словам, не было. Горячая линия работает в штатном режиме.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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