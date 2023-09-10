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Явка на участки на выборах в Подмосковье к полудню превысила 46,5%

10 сентября 2023, 13:20
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки на выборах в Московской области к полудню превысила 46,5%, а путём ДЭГ проголосовали свыше 85%. Такие данные привёл председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По данным на 12 часов явка избирателей на участках составила 46,54%. Это 2 млн 610 тысяч 368 проголосовавших. Участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования приняли 85,34% избирателей – 379 тысяч 997 человек», – уточнил Берёзкин.
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также в этом году жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.


В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

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Депутат Мособлдумы Жолобов оценил общественное наблюдение за выборами
10 сентября 2023, 13:25

Фото: Мособлизбирком

Замруководителя фракции «Единая Россия» Мособлдумы Олег Жолобов высоко оценил работу информационный центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
«Очень классно! Я работал на десяти Олимпийских играх и очень много повидал. Это очень качественный шаг, когда ты постоянно видишь картинку, постоянно общаешься с наблюдателями, когда сюда приезжают люди. Это открыто, прозрачно. Молодцы», – сказал депутат. 
Жолобов побывал на 25 избирательных участках. По его мнению, организация процесса голосования – на высшем уровне.
«Выборы проходят комфортно, спокойно и достойно. Я был на разных участках: и на сельских территориях, и в небольших клубах, и в центре городского округа Домодедово. Поток идёт. Всё очень спокойно, доброжелательно. Есть наблюдатели. Я видел в Домодедове много блогеров, молодых ребят. Они сами пишут на выборах, никто им ничего не диктует», - поделился наблюдениями Жолобов. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 
 
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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#мособлдума
#единый день голосования
#едг
#дэг
#московская область
#подмосковье
#депутат
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Лавров опроверг заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану
10 сентября 2023, 13:08

Фото: iStock/scaliger

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения официальных представителей Армении о том, что Россия якобы «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности.
Он отметил, что по заявлению главы парламента Армении, Россия отдала Карабах Баку ещё в ноябре 2020 года, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхсторонние договорённости.

Лавров заявил, что в этой декларации не был точно обозначен статус Нагорного Карабаха, то есть предполагаются дальнейшие переговоры.

При этом, министр напомнил, что позднее в Праге президент Азербайджана и премьер Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года. Таким образом, по словам Лаврова, Армения, по сути, приняла документ, «в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».

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#армения
#азербайджан
#сергей лавров
#переговоры
#россия
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Памфилова: Применение админресурса к выборам надо выжечь каленым железом
10 сентября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что любые попытки административного воздействия на ход избирательного процесса должны быть выжжены «каленым железом» к президентским выборам.
Выступая на брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что в целом обращений с жалобами на различные нарушения в ходе выборов поступает не слишком много. На данный момент в ЦИК поступило 281 обращение, в которых могут содержаться указания на нарушения. Памфилова отметила, что Центризбирком в силу своих возможностей старается анализировать все обращения и реагировать на них.

Глава ЦИК также добавила, что наибольшее раздражение у граждан вызывают попытки давления с использованием административного ресурса. Она подчеркнула, что любые элементы такого давления будут выявляться и решительно пресекаться. Памфилова добавила, что сообщений о реальных попытках давления, к счастью, немного, но ни одно из них не остается без внимания.

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#цик
#обращения
#нарушения
#выборы
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Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами
10 сентября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В Подмосковье сто процентов избирательных участков охвачено видеонаблюдением. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«У всех партий, у всех кандидатов от партий, которые принимают участие в выборах, в том числе и в Московской области, есть возможность наблюдать всё в режиме видео, наряду с тем, что их наблюдатели присутствуют на участках. Есть стопроцентная возможность не допустить ни одного нарушения, если не лениться и выполнять ту миссию, которая возложена на наблюдателей. Для этого всё есть. В Московской области, как и в Москве, - стопроцентный охват видеонаблюдением», – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
«Они спят под камерами», – добавил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«А вот спать не надо», – возразила председатель ЦИК. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
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#цик
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#единый день голосования
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#московская область
#наблюдатели
#видеонаблюдение
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В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
10 сентября 2023, 12:39

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Москва и Московская область лидируют в России по прозрачности и комфорту голосования. Такое мнение высказал зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«Количество средств, применяемых в ходе избирательной компании в Московской области, уникально по всей стране. Москва и Подмосковье – лидеры по применению всего, о чём мы говорим. Это контроль, удобство, прозрачность и легитимность. Здесь нужно отдать должно работе избирательной комиссии, исполнительной власти. КОИБы они купили за свои деньги. У нас ни один субъект Федерации так не сделал, кроме Москвы», – сказал Булаев.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
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#голосование
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
#москва
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Лавров выразил сожаление по поводу совместных учений Армении и США
10 сентября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

В том, что одна из главных стран Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье, очень сложно разглядеть какие-то позитивные моменты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос об ухудшающихся отношениях с Арменией.
Комментируя проведение совместных учений Армении и США на территории закавказской республики, министр иностранных дел РФ отметил, что они выглядят по меньшей мере странно, учитывая отказ армянской стороны от проведения учений ОДКБ. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели, Лавров сказал, что действия армянского руководства вызывают сожаление у Москвы.

В том, что агрессивная страна НАТО пытается закрепиться в Закавказье, нет ничего хорошего, в том числе и для самой Армении, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства. Россия надеется, что союзнические обязательства возобладают в политике Армении. Лавров подчеркнул, что Россия очень ценит дружеские и партнерские отношения с Ереваном.

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Лавров высоко оценил итоги саммита G20

Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

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#отношения
#нато
#лавров
#рф
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Лавров высоко оценил итоги саммита G20
Глава МИД Лавров: саммит G20 стал переломным, но показал хорошие результаты
10 сентября 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Об этом министр заявил в эфире телеканала Россия 24.
Также он отметил, что Западу не удалось навязать собственное мнение, касаемо ситуации на Украине. 

Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России. 

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден досрочно покинул саммит G20 из-за того, что лидеры «Большой двадцатки» не поддержали позицию Запада. Сенатор подчеркнул, что президент США и американские дипломаты покинули Нью-Дели «несолоно хлебавши».

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#сергей лавров
#саммит
#g20
#итоги
#россия
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Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах
10 сентября 2023, 12:08

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проголосовал на выборах губернатора Московской области. Он пришёл на избирательный участок в деревне Жуковка, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«Это важнейший день в жизни нашего региона. У нас меняются к лучшему инфраструктура, окружающая среда, много делается в благоустройстве, образовании, социальной сфере. Поэтому все неравнодушные люди должны в этот день прийти и высказать своё мнение по поводу проделанной работы и планов на будущее», – отметил Голубков.
10 сентября в Одинцовском городском округе стартовал заключительный, третий день голосования на выборах губернатора Московской области. В 8:00 открылись все 174 избирательных участка. Они будут работать до 20:00. 
 
Избиратели могут сделать выбор как очно, на избирательных участках, так и удалённо с помощью дистанционного электронного голосования. 
 
За соблюдением избирательного законодательства следят эксперты. На базе Общественной палаты региона круглосуточно работает Штаб по общественному наблюдению за выборами.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00.

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Румыния выразила протест России из-за новых обломков беспилотника
МИД Румынии вызвал дипломата РФ и передал ему ноту протеста из-за обломков БПЛА
10 сентября 2023, 11:55

Фото: iStock/starpik

МИД Румынии передал ноту протеста поверенному в делах посольства России после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы принадлежащего ВС РФ. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии. 

Днём ранее президент Румынии Клаус Йоханнис доложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу об обнаружении новых обломков, якобы принадлежащих беспилотнику ВС РФ, на территории государства. 

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