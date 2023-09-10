Явка на участки на выборах в Подмосковье к полудню превысила 46,5%

Фото: Мособлизбирком
Явка избирателей на участки на выборах в Московской области к полудню превысила 46,5%, а путём ДЭГ проголосовали свыше 85%. Такие данные привёл председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По данным на 12 часов явка избирателей на участках составила 46,54%. Это 2 млн 610 тысяч 368 проголосовавших. Участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования приняли 85,34% избирателей – 379 тысяч 997 человек», – уточнил Берёзкин.Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также в этом году жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
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Лора Луганская