Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%

Фото: Мособлизбирком
Явка избирателей на участки по выборам в Подмосковье к 15 часов превысила 50%. Дистанционно проголосовали 87%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Голосование в Московской области продолжается. Явка избирателей на выборах по состоянию на 15 часов составила 50,78%. На участках проголосовали 2 млн 849 тысяч 645 человек. Посредством ДЭГ в Подмосковье отдали голоса 386 тыс 953 человека, что составляет 87% от числа заявившихся», – отметил Берёзкин.По его словам, голосование проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано.
«За сегодняшний день в Мособлизбирком было подано 39 обращений. Это очень незначительное количество, но на каждое из них мы оперативно реагируем. Четыре – это жалобы, связанные с действием или бездействием участковых избиркомов. По каждому из них проведена большая работа, все вопросы сняты. Сообщалось, что на трёх участках будто бы происходили «вбросы» бюллетеней в урны. В двух случаях это были фейки, с этими людьми сейчас работают правоохранители». 29 обращений были связаны с актуализацией избирательных списков», – рассказал Берёзкин.Два человека, по его словам, попросили помощи в ДЭГ. Это было связано с тем, что на их мобильных устройствах работал VPN, что мешает работе портала госуслуг.
Один избиратель из Фрязина не знал, на каком участке ему голосовать. Этот вопрос также был решён.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
Читайте также:
Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах
Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне
Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах
Лора Луганская