Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 10 часов 10 сентября составила 44,19%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
На участках проголосовали 2 млн 481 тыс 782 избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования участие в выборах приняли 369 тысяч 39 человек.
Всего, по данным Московской областной избирательной комиссии, в выборах участвуют 6 млн 614 тысяч 87 жителей области.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.
Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00.
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Всего, по данным Московской областной избирательной комиссии, в выборах участвуют 6 млн 614 тысяч 87 жителей области.
Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская