Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 почти достигла 15%

Фото: Мособлизбирком
Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила без малого 15%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Явка на выборах в Московской области составляет 14,89%. Таковы данные на 15:00. Таким образом, уже проголосовали 898 108 человек. В регионе работают 3 983 избирательных участка. Выборы проходят штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано», – сообщил Берёзкин.В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья.
Избирательные участки региона оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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Лора Луганская