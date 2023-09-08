Явка на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%

Фото: Мособлизбирком
Явка избирателей на участках по голосованию на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме региона.
«В Московской область по состоянию на 20 часов явка на участках составила 22,43%. Проголосовали 1 253 152 избирателей. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 317 188 человек», – рассказали в комиссии.В регионе с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
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Лора Луганская