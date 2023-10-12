«Явка с повинной»: Рогов указал на позорную оговорку Зеленского

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Пообещав не обстреливать Запорожскую АЭС, президент Украины Владимир Зеленский признался в предыдущих нападениях на станцию, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «РИА Новости».
«Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал. А тут такой прокол. Зеленский фактически признался, что именно его боевики ранее наносили удары по атомной станции», - прокомментировал ситуацию Рогов.Читайте также:
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Евгения Парфентьева