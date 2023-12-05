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Явлинский предложил примирить РФ и Украину по примеру Эльзаса

05 декабря 2023, 10:36
Фото: istock / Zerbor

Фото: istock / Zerbor

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург?» — отметил политик в беседе с РБК.
Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире.


Явлинский отметил, что такой сценарий не сработал у Индии с Пакистаном или Израиля с Палестиной, но с Европы следует брать пример.

Ранее сообщалось, что Россия не против проведения переговоров с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#европа
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IltaLehti: Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины
05 декабря 2023, 10:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Финляндии с 2024 года планируют запустить производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.
По словам главы финского оборонного ведомства, намерение состоит в том, чтобы оказывать Киеву еще большую поддержку, чем в настоящее время. Это также еще больше повысит готовность Финляндии и других стран Северной Европы к производству боеприпасов, передает финское издание IltaLehti. Министр также добавил, что окончательное решение о начале производства снарядов для Украины будет принято достаточно скоро, еще до рождества (24 декабря).

В ноябре финские власти сообщили о выделении Киеву 20-го пакета военной помощи примерно на 100 миллионов евро. Всего за время конфликта Финляндия направила на военные нужды Украины около полутора миллиардов евро.

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#помощь
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В России заявили о готовности к переговорам с Украиной в западной стране
«Известия»: Россия готова к переговорам с Киевом в западной стране
05 декабря 2023, 10:06

Фото: istock / Diy1

Россия выражает готовность к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из западных стран. Об этом рассказал высокопоставленный источник «Известиям».

«В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут авторы статьи.
Собеседник издания заявил, что Москва не против проведения переговор на территории запада, включая Венгрию. Главное, что сама Украина и Запад пошли на конструктивный диалог с РФ.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с Россией. Отмечается, что украинское контрнаступление провалилось, что заставляет сомневаться в том, что страна сможет победить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#запад
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#переговоры
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Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с РФ
DE: Британия может заставить Зеленского начать переговоры с Москвой
05 декабря 2023, 09:19

Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

Дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт. Об этом сообщает издание Daily Express.

В материале отмечают, что контрнаступление Украины не увенчалось успехом, на который рассчитывали, что заставляет сомневаться в том, что Украина одержит победу. 

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», — пишут авторы статьи.
В материале также обращают внимание на растущее давлении на украинского президента Владимира Зеленского, армия которого терпит поражения, а самого политика активно критикуют в стране.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контрнаступление
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Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
05 декабря 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел судно через Сингапурский пролив. Теперь корабль зашёл в Южно-Китайское море.
По сообщению пресс-службы ТОФ, при прохождении через Сингапурский пролив экипаж «Адмирала Трибуца» отрабатывал задачу по прохождению района с интенсивным судоходством. Также были проведены тренировки по повышению уровня боевой готовности, в ходе которых личный состав проводил действия по интенсивному маневрированию в условиях ограниченного пространства.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», БПК «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из порта Владивосток в дальний поход 7 октября. Цель похода — демонстрация военно-морского флага в регионе, развитие и укрепление дружественных связей с иностранными государствами и популяризация и укрепление авторитета Военно-морского флота России.

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#тренировки
#развитие
#флот
#корабль
#море
#россия
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В Германии заявили о превосходстве России над Украиной
Bild: РФ многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада
05 декабря 2023, 08:32

Фото: istock / 3dmitry

Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Как утверждает автор статьи, с линии боевых действий опять приходят «плохие новости», а Россия не собирается прекращать давление на Украину. 

«Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы», — пишет издание.
По словам украинского военнослужащего, без поставок западного вооружения ВСУ будут отставать от армии России все сильнее и сильнее.

Ранее Политолог Юрий Светов заявил, что Соединенные Штаты, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
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#вооружения
#рф
#украина
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Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге 5 декабря
05 декабря 2023, 08:01

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом рассказал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.
О том, что администрация Белого дома направила украинскому лидеру приглашение выступить перед сенаторами, он рассказал в эфире телеканала C-Span. Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома запросил для помощи Израилю и Украине 106 миллиардов долларов, но этот запрос не получил однозначного одобрения в Конгрессе США. Голосование в палате представителей, большинство в которой составляют республиканцы, закончилось принятием решения о выделении помощи только Израилю. Однако Сенат, контролируемый демократами, заблокировал эту инициативу.

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#сша
#президент
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#администрация
#байден
#джо байден
#владимир зеленский
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Школьник напал с ножом на «соперника» из-за ревности к однокласснице
В Башкирии подросток напал с ножом на ученика из-за ревности к однокласснице
05 декабря 2023, 07:51

Фото: istock / Motortion

В Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика.

Как сообщает телеграм-канал Baza, поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний подросток приревновал девушку, учащуюся с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Мальчик достал из кармана складной нож и ударил своего соперника в живот.

Раненого доставили в больницу, рана, к счастью, оказалась не сильно глубокой. 

В учебном учреждении работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить, как школьнику удалось пронести  нож через установленный на входе металлоискатель.

Ранее сообщалось, что В Туле арестовали и госпитализировали убийцу годовалого сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудники
#мальчик
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WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС
05 декабря 2023, 06:20

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль установил насосы, способные затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
«Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа», — говорится в материале.

По данным WSJ, система из пяти насосов установлена на севере сектора Газа неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати». Она может затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря за несколько недель. Отмечается, что если заложников держат в тоннелях, скорость работы насосов позволит ХАМАС вывести их.

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#израиль
#сми
#хамас
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Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры
05 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/PorqueNoStudios

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса является неверным. Об этом он написал в соцсети Х.
Джорджа Сантоса ранее обвинили в мошенничестве. По словам Рамасвами, такое решение американского Конгресса открывает ящик Пандоры, который в будущем будет обязательно использован.

Рамасвами добавил, что считает Джорджа Сантоса «патологическим лжецом». При этом решение, должен ли политик служить в Конгрессе США, полностью принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве следует рассматривать в судебном порядке.

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