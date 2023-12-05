Явлинский предложил примирить РФ и Украину по примеру Эльзаса

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург?» — отметил политик в беседе с РБК.Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире.
Ранее сообщалось, что Россия не против проведения переговоров с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак