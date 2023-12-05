Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине

Если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскоязычному населению, которое живет там, то скоро они могут столкнутся с ответным отношением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.