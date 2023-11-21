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Явлинский рассказал о «серьёзном разговоре» с Путиным по поводу СВО и Украины

RTVI: На встрече Явлинского и Путина был «серьёзный разговор» о прекращении огня
21 ноября 2023, 23:48
Фото: Пресс-служба партии «Яблоко»

Фото: Пресс-служба партии «Яблоко»

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.
«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. <…> Когда огонь будет прекращен, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно», — объяснил политик в интервью телеканалу RTVI.

По словам Явлинского, это был серьёзный и сложный разговор, но Владимир Путин всё внимательно выслушал.


26 октября пресс-служба партии «Яблоко» сообщила о встрече президента России Владимира Путина с Григорием Явлинским.
Отмечалось, что главным аспектом обсуждения стал вопрос о необходимости соглашения и о прекращении огня в специальной военной операции на Украине, что является принципиальной позицией Явлинского. В ходе встречи также «обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».

Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение.

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#встреча
#сво
#владимир путин
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Зеленский пожаловался журналистам на недостаточную помощь из США
Журналист Fox News Холл заявил о жалобах Зеленского на США
22 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая, по его мнению, является недостаточной. Об этом корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Ранее Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки.
 
По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.
 
«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент», — уточнил подробности журналист.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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#сша
#журналист
#интервью
#лидер
#мир
#зеленский
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МИД РФ заявил о готовности к работе с Финляндией для решения вопроса по границе
МИД РФ заявил о готовности помочь Финляндии с решением проблем на границе
22 ноября 2023, 10:26

Фото: istock / eyecon

Россия готова обсуждать с Финляндией ситуацию на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что изначально Финляндия должна была дать указания своим сотрудником пограничной службы провести консультации с коллегами из России для обсуждения претензий.

«И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — сказала дипломат.
Наполним, 20 ноября Российская Федерация заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть самые активно используемые пункты пропуска через государственную границу.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что порядка 300 иностранцев застряли у контрольно-пропускного пункта «Салла» на границе с Финляндией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что РФ направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72.  

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#россия
#мид
#консультации
#мария захарова
#мид рф
#дипломат
#финляндия
#граница
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ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по возвращению заложников
22 ноября 2023, 09:31

Фото: iStock/ffikretow

ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии в секторе Газа.
Об этом сообщило палестинское движение в Telegram-канале после длительных переговоров.

«Мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта», — говорится в публикации.
Сообщается, что Израиль прекратит военные действия в районах сектора Газа и прекратит движение техники.
Также, согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа. 

ХАМАС в свою очередь отпустит из плена 50 женщин и детей до 19 лет в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 палестинок и детей.

При этом ХАМАС отметил, что «батальоны останутся в полной боеготовности, чтобы защитить палестинский народ и оказать сопротивление оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем». 
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#хамас
#израиль
#палестина
#сектор газа
#переговоры
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Доклад: В 2024 году возможно принятие новых решений по СВО и экономике
22 ноября 2023, 09:02

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новые стратегические решения по СВО и связанные с «экономической перестройкой» вероятно последуют после выборов президента РФ в 2024 году.
Поэтому контекст региональных выборов в следующем году сложно предугадать, сказано в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», который подготовил холдинг «Минченко консалтинг». Он есть в распоряжении РИА Новости.

В докладе отметили, что региональные выборы 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году».

«Негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората», - сказано в докладе. 
В материале перечислены факторы, которые окажут влияние на региональную политику до президентских выборов: экономические факторы, психологические, выставка ВДНХ («как возможность для пиара регионального позиционирования») и другие. 

Ранее председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.

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#политика
#россия
#новости
#выборы
#президент
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Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план
Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его мирный план по Украине
22 ноября 2023, 08:02

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Украины отметил, что если у экс-президента США есть четкий мирный план, то он может рассказать об этом.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — заявил Зеленский.
До этого Зеленский говорил, что смог бы за 24 минуты объяснить Трампу, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа. Он также отметил, что не общался с экс-главой Белого дома с момента его ухода в начале 2021 года.

Ранее Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является изощренной формой самоубийства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#план
#интервью
#дома
#лидер
#владимир зеленский
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Axios: Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников
22 ноября 2023, 04:38

Фото: iStock/EA

Правительство Израиля одобрило сделку с движением ХАМАС по освобождению нескольких десятков заложников. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В рамках сделки с ХАМАС будут освобождены 50 заложников в течение четырёх дней, первыми отпустят женщин и детей. После освобождения всех намеченных лиц гуманитарная пауза закончится, и боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут продолжены.

Официальный Тель-Авив в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАС, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение.

Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны.

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.

Глава правительства еврейского государства подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.

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#израиль
#хамас
#правительство
#заложники
#сектор газа
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Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников может начаться уже 23 ноября
22 ноября 2023, 03:57

Фото: iStock/HUNG_CHIN_LIU

Израиль в случае одобрения правительством страны сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников сможет приступить к ее выполнению 23 ноября, заявил старший советник Нетаньяху Марк Регев. Об этом пишет РИА Новости.
Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны. 

Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.

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#израиль
#хамас
#заложники
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Чибис: На границе с Финляндией застряли 300 иностранцев
22 ноября 2023, 03:40

Фото: официальный сайт Кремля

Около 300 иностранных граждан застряли у КПП «Салла» на границе с Финляндией, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.
По его словам, иностранные граждане из более чем десяти государств не могут пересечь границу по вине финской стороны. Россия же организовала пункты обогрева, чтобы люди не стояли на морозе в условиях Крайнего Севера.

«Там они могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чаю. В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят», — написал Андрей Чибис.

21 ноября финский КПП «Салла» принял две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев, как отмечается, прибыли из стран Ближнего Востока.

В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе. Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.

Первые решения по беженцам, принятые миграционными органами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен. Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину.

Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.


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#беженцы
#финляндия
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Посол Пакистана Джамали: Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС
22 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Пакистан подал заявку на вступление в объединение БРИКС в 2024 году и рассчитывает на содействие России в этом вопросе, заявил в интервью ТАСС новый посол республики в России — Мухаммад Халид Джамали.
На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.

Ранее американские журналисты из агентства Bloomberg предположили, что расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможном включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

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