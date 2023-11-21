Явлинский рассказал о «серьёзном разговоре» с Путиным по поводу СВО и Украины

Фото: Пресс-служба партии «Яблоко»
Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и вопросам прекращения огня.
«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. <…> Когда огонь будет прекращен, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно», — объяснил политик в интервью телеканалу RTVI.По словам Явлинского, это был серьёзный и сложный разговор, но Владимир Путин всё внимательно выслушал.
Отмечалось, что главным аспектом обсуждения стал вопрос о необходимости соглашения и о прекращении огня в специальной военной операции на Украине, что является принципиальной позицией Явлинского. В ходе встречи также «обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».
Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение.
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