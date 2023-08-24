Yeni Safak: США ведут негласную войну против Турции

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Обозреватель Тамер Коркмаз заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны против Турции. Об этом пишет Yeni Safak.
Он отметил совместные учения ВС США и боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), признанную Анкарой запрещенной организацией.
Кроме того, Коркмаз возмутился поддержкой Греции и греков-киприотов со стороны Соединенных Штатов.
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«Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции», — говорится в публикации.
«Турция находится в состоянии тайной, негласной, войны с США. В этих условиях никакого "нового этапа отношений с США" быть не может», — заключил аналитик.
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Диана Аванесян