Yle: Живущий в Финляндии бизнесмен арестован за нарушение антироссийских санкций

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В Финляндии взят под стражу местный предприниматель Габриэль Темин. Он подозревается в нарушении антироссийских санкций.
Сам Габриэль Темин категорически не согласен с арестом и отрицает свою вину. Как утверждает телеканал, принадлежащие предпринимателю компании Luminor и Siberica осуществляли прямые поставки российским партнерам зарубежной электронной продукции.
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Александр Бойцов