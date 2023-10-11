Ynet: Россия заняла недружественную позицию по отношению к Израилю

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По мнению одного из ведущих израильских новостных порталов, Россия и Белоруссия заняли недружественную по отношению к Изпаилю позицию. В качестве подтверждения такого мнения приводится тот факт, что президент РФ Владимир Путин даже не разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В публикации портала также высказывается недовольство российскими СМИ, в которых якобы была информация о том, что Израиль устроил в секторе Газа концлагерь, а нынешние военные действия — это восстание в гетто. Также израильские журналисты сетуют на то, что в заявлении российского МИД по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке не упоминается, кто именно был инициатором развязывания военных действий. Отмечается также, что сходную позицию по отношению к происходящему занимает и Белоруссия.
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Александр Бойцов