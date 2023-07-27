Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина, передает агентство Yonhap. После прошедших переговоров оба политика посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.