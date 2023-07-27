Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений

Фото: Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина, передает агентство Yonhap. После прошедших переговоров оба политика посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что переговоры Шойгу и Ким Чен Ына «послужили поводом для дальнейшего укрепления сотрудничества в условиях постоянно меняющейся региональной и международной обстановки в сфере безопасности».
Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.
Сергей Шойгу прибыл в КНДР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
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ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.
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ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
Артем Путинцев