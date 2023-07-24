ЮНЕСКО осудила убийство журналиста Журавлева

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО.
Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование. Гендиректор ЮНЕСКО подчеркнула, что журналисты, при выполнении своих обязанностей, должны быть защищены. Она также добавила, что организация осуждает убийство корреспондента, однако, не возлагает ответственность на одну из сторон конфликта.
Согласно заявлению международной организации, за время проведения СВО, российский военкор стал четырнадцатым погибшим журналистом в зоне проведения боевых действий.
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Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование. Гендиректор ЮНЕСКО подчеркнула, что журналисты, при выполнении своих обязанностей, должны быть защищены. Она также добавила, что организация осуждает убийство корреспондента, однако, не возлагает ответственность на одну из сторон конфликта.
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Анастасия Крестьянова