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ЮНЕСКО осудила убийство журналиста Журавлева

Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российского журналиста на Украине
24 июля 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО.
Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование. Гендиректор ЮНЕСКО подчеркнула, что журналисты, при выполнении своих обязанностей, должны быть защищены. Она также добавила, что организация осуждает убийство корреспондента, однако, не возлагает ответственность на одну из сторон конфликта.


Согласно заявлению международной организации, за время проведения СВО, российский военкор стал четырнадцатым погибшим журналистом в зоне проведения боевых действий.

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#ЮНЕСКО
#убийство
#журналист
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Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут переговоры в Москве
Лавров 25 июля обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении урегулирование по Карабаху
24 июля 2023, 15:07

Фото: сайт Кремля

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры, об этом сообщает МИД РФ.
В рамках встречи, министры обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проанализируют пути урегулирования конфликта.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в Москве 25 июля. Уточняется, что министры обсудят выполнение трехсторонних договоренностей и разработают пути деэскалации кризиса. 

Накануне сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции, первый этап которой, состоялся в мае. 

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#Лавров
#МИД РФ
#переговоры
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МИД: Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку БПЛА на Москву
МИД заявил о праве России на жесткие меры в ответ на атаку БПЛА в Москве
24 июля 2023, 14:33

Фото: iStock/iDymax

Россия оставляет за собой право на жёсткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым. Об этом заявили в МИД РФ.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - говорится в заявлении МИД России.
 
Кроме того, в ведомстве осудили подобное преступление украинских властей и призвали международные организации обратить на это внимание, отметив, что Украина уже взяла на себя ответственность за удары беспилотниками по Москве. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров официально подтвердил причастность Владимира Зеленского к атакам на Москву и Крым. Он также добавил, что подобные удары будут происходить все чаще.

Напомним, рано утром на Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Около 4 часов утра украинские БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. 





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#МИД РФ
#ответ
#атака
#беспилотники
#Москва
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В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире
Патрушев: Запад не гнушается никакими средствами в попытке сохранить господство
24 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/macky_ch

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании высоких представителей государств БРИКС в ЮАР.

Патрушев отметил, что мир движется к установлению многополярности и справедливости. Западное меньшинство не желает мириться с утратой мирового господства и не гнушается никакими методами в борьбе за его сохранение. Запад ведет политику от установления односторонних санкций до ведения гибридных войн. 

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и ​навязывания ими своих подходов. 

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#Совбез РФ
#США
#господство
#Запад
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Немцы посетовали на слабую память Бербок
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском газе
24 июля 2023, 13:37

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.
«У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.  

«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - подметил второй.  

«Она вообще использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя, как стажер, а не министр иностранных дел», - подытожил третий.

Ранее читатели Die Welt посмеялись над требованием Владимира Зеленского к НАТО.  

«Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований», - заметили в интернете.  

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#Германия
#Бербок
#Российский газ
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Украина передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов
Глава Минобороны Украины анонсировал передачу США первого отчета о применении кассетных боеприпасов
24 июля 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на этой неделе намерен передать США первый отчет об использовании полученных Киевом кассетных боеприпасов.
Он отметил, что отчет будет направлен 24-25 июля. Об этом Резников сообщил телеканалу CNN.

Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что это будет первый отчет, который Киев направит партнерам в Пентагоне. По его словам, передача сведений об использовании вооружения Украиной, является частью сделки с США. Резников также выразил надежду на то, что кассетные боеприпасы окажутся эффективнее в бою, нежели обычные. 

Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда, президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву, нехваткой иных снарядов. 

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#Украина
#отчет
#США
#кассетные боеприпасы
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В Подмосковье стартовал приём заявок на онлайн-голосование
24 июля 2023, 13:10

Фото: Istockphoto / abluecup

Жители Подмосковья могут с сегодняшнего дня подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Такая форма голосования будет впервые применяться на территории региона.
«Если вы хотите воспользоваться возможностью проголосовать в электронном виде, подайте заявку на портале госуслуги с 24 июля по 4 сентября. Голосование онлайн будет доступно 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов. Сделать выбор можно будет с помощью компьютера или через мобильное устройство», – говорится в сообщении.   
Отозвать заявление об участии в ДЭГ можно до 23:59 4 сентября, пояснили в Мособлизбиркоме. Там предупредили, что если избиратель не успел отозвать заявление о своём участии в ДЭГ в установленный срок, то на избирательном участке отдать свой голос он уже не сможет.  С подробной инструкцией о голосовании онлайн можно ознакомиться на сайте ДЭГ.
 
8, 9 и 10 сентября в Московской области состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов в Советы депутатов в 10 городских округах Подмосковья. 

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В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
 
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#выборы
#голосование
#ДЭГ
#ЕДГ
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Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе
Песков назвал «абсолютной неправдой» заявления о попадании ВС РФ по собору в Одессе
24 июля 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в том, что ВС РФ нанесли удар по храму в Одессе, ​являются абсолютной неправдой.
Он пояснил, что речь идет об украинских антиракетах, которые накануне попали в собор в Одессе. Спикер Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят удары по храмам, а также по иным объектам социальной инфраструктуры. 

Песков отметил, что подобные обвинения российская сторона не принимает и заявления Украины являются абсолютной неправдой. 

О том, что ВС РФ, якобы, нанесли удар по культурным объектам и храму в Одессе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив при этом, что указанная инфраструктура находится под охраной ЮНЕСКО.

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#Песков
#Крым
#атака БПЛА
#Одесса
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Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Песков: Опасность атак на Крымский мост сохраняется
24 июля 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется.
Он также отметил, что все дроны, которые были направлены для нанесения ударов, перехвачены и уничтожены.

По словам спикера Кремля, в связи с участившимися атаками дронов, все службы, которые обеспечивают безопасность Крыма, перешли в усиленный режим работы. Ответом на атаки украинской стороны, станет продолжение СВО и достижение ее целей, подчеркнул Песков. 

Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки БПЛА объектов полуострова Крым. Средствами РЭБ и системами ПВО все дроны были перехвачены и уничтожены. 

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#Песков
#атака
#Крымский мост
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США выделят 500 тыс. долларов на восстановление системы образования Украины
24 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/William_Potter

США собираются выделить 500 тыс. долларов для поддержки проектов по восстановлению образовательной системы Украины. Об этом сообщает RT.
В Посольстве США уточнили, что программы направлены на подготовку преподавателей, проведение различных мероприятий, а также на сплочённость граждан и повышение психологической устойчивости педагогов и обучающихся.

Также рассматривается возможность сотрудничества американских и украинских специалистов.

Всего будет выделено 500 тыс. долларов, на реализацию проектов уйдет не более года.

При этом, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что США, на самом деле, преследуют негативные для Украины цели.

«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заявил эксперт.

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