ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы

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Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
Представитель ЮНИСЕФ подчеркивает, что все стороны конфликта по международному праву несут ответственность за защиту мирного населения, а значит обязаны сохранять жизнь и безопасность детей, мирных жителей.
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«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
«Гуманитарная ситуация в секторе Газа очень сложная, гуманитарным работникам очень трудно даже передвигаться, поэтому мы просим предоставить гуманитарное перемирие и безопасные коридоры для детей и семей, дать возможность этим людям получить доступ к помощи», - подытожил представитель ЮНИСЕФ.Ранее сообщалось, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах. В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
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Мария Фирсова