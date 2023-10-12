Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта

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Южная Корея рассматривает возможность выделения 50 млн долларов на программу Всемирного банка по восстановлению Украины. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого помощи стране, заявил вице-премьер Южной Кореи Чху Гён Хо.
Он отметил, что проект восстановления Украины содержит в себе несколько важных моментов – это финансовая поддержка, передача технологий и знаний.
Напомним, что специальная программа Всемирного банка, нацеленная на восстановление Украины и Молдавии, была запущена в мае текущего года.
Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что в отношении России будут ужесточены санкции в случае, если она возобновит стратегическое сотрудничество с Северной Кореей. Однако глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что такие заявления спровоцированы США, которые намеренно создают новые союзы со странами Востока, чтобы пропагандировать свою антироссийскую направленность.
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Напомним, что специальная программа Всемирного банка, нацеленная на восстановление Украины и Молдавии, была запущена в мае текущего года.
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Анастасия Чинкова