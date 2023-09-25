Южная Корея пригрозила России ужесточением санкций

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Южная Корея и ряд других государств могут ввести антироссийские санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Северной Кореей. Об этом в интервью Ёнхап ньюс ТВ заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.
Ранее Россия уже высказывалась о подобных заявлений, называя их пропагандой со стороны США.
Пак Чин отметил, что антироссийские санкции со стороны Южной Кореи уже действуют, однако они могут усилиться, чтобы не допустить военного сотрудничество России и КНДР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США создают новые союзы на Востоке, которые направлены против России. В один из таких союзов входит и Южная Корея.
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Пак Чин отметил, что антироссийские санкции со стороны Южной Кореи уже действуют, однако они могут усилиться, чтобы не допустить военного сотрудничество России и КНДР.
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Анастасия Чинкова