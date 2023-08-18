Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ*

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Южная Корея экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства»*. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет агентство ТАСС.
В ходе расследования было установлено, что мужчина направлял средства одному из участников преступной организации, которые впоследствии были использованы для приобретения огнестрельного оружия. О совершенном преступлении стадо известно в январе текущего года. Факт передачи денежных средств участнику террористической организации произошел в Южной Кореи.
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* Запрещенная в России международная террористическая организация
Анастасия Крестьянова