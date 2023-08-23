Южная Осетия изъявила желание вступить в Союзное государство

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Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, заявил государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов в интервью «РИА Новости».
«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики», - прокомментировал ситуацию Гобозов.
По словам советника, Белоруссия рано или поздно поймет выгоду признания суверенитета Южной Осетии.
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