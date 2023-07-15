Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль неожиданно приехал на Украину

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Сообщение об этом появилось в ряде телеграм-каналов и в новостной ленте информационного агентства Yonhap.
По информации Yonhap, южнокорейский президент посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу, 15 июля, пройдут его переговоры с Владимиром Зеленским. Официального подтверждения того, что визит действительно состоялся, пока не последовало. Следует отметить, что в мае южнокорейские СМИ уже публиковали информацию о поездке своего президента на Украину, которая оказалась ложной.
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