За 2023 год в Серпухове пройдет обновление 75 дорожных полотен

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будет отремонтировано 75 дорог. Об этом сообщила администрация городского округа Серпухов.
«Общая протяженность ремонта составляет более 58 км, площадь – 378 тыс. кв. метров», - сообщил Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Ремонтные работы продолжаются на трех дорогах первой волны до 15 сентября.
Стоит отметить, что на сегодняшний день работы также ведутся на внутриквартальном проезде с пешеходным тротуаром для подъезда к новой поликлинике в Ивановских двориках.
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