За что стреляли и кто «заказал» экс-депутата Рады Царева

Информацию о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили его родные. Прежде появились сведения о ножевых ранениях политика, однако выяснилось, что в Царева стреляли. Редакция «Радио 1» расскажет, в каком состоянии находится депутат и кому он мог помешать.