За что стреляли и кто «заказал» экс-депутата Рады Царева

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Информацию о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили его родные. Прежде появились сведения о ножевых ранениях политика, однако выяснилось, что в Царева стреляли. Редакция «Радио 1» расскажет, в каком состоянии находится депутат и кому он мог помешать.
Олег Царев: экс-депутат рады Украины
Олег Царев был депутатом Верховной рады Украины от «Партии регионов» с 2002 по 2014 год. Из рядов фракции Царев был исключен из-за позиции по событиям на Майдане. Политик призывал к силовому разгону протестов, а после вовсе выступил за проведение референдума о признании независимости Луганской и Донецкой республик и создании Новороссии. Из-за подобных высказываний на депутата возбудили уголовное дело, позже он был объявлен в розыск.
Олег Царев: покушение
Покушение на Олега Царева было совершено около полуночи 27 октября. Неизвестный дважды выстрелил в экс-депутата, который в момент нападения находился на территории санатория, где постоянно проживал. В телеграм-канале Царева сообщается, что информации о совершившем нападение в настоящее время нет.
Раненый депутат находился без сознания, когда на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Царев с обильной кровопотерей был доставлен в реанимацию.
Состояние Олега Царева
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Царев находится в тяжелом состоянии. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Рогов также опроверг ранее распространяющуюся информацию о нанесении политику ножевых ранений, и сообщил, что в Царева стреляли.
Информацию о нахождении в тяжелом состоянии политика также подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он пожелал здоровья Цареву и заявил, что по факту нападения на политика проводится расследование.
Кремль о покушении на Царева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подтверждения информации о нападении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.
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Кто причастен к нападению на Царева
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал покушение на политика и связал нападение на Царева с убийством журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. Таким мнением Цеков поделился в беседе с изданием «Лента.ру». Сенатор уверен, что за покушением на убийство политика стоит Украина.
«Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева», — заявил Цеков.
К основной причине нападения на политика сенатор отнес яркость его фигуры. Цеков добавил, что если бы киевские власти следовали взглядам народного депутата, то в стране был бы мир. Крымский сенатор также выразил надежду на то, что исполнителя вскоре найдут.
«Надеюсь, исполнителей быстро найдут. А заказчики уже известны», — заключил Цеков.
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