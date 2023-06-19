За три месяца работы кикшеринга в Подмосковье совершили 2 млн поездок на электросамокатах

Фото: Минтранс МО
Электросамокаты стали полноценным транспортом для внутригородских поездок
Число доступных к аренде электросамокатов с начала апреля, когда в Московской области открыли сезон кикшеринга, увеличилось в два раза – до 23 тыс. Жители и гости региона совершили около 2 млн поездок, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Среднее время аренды составляет 18 минут, а среднее преодолеваемое расстояние – 3 км. Парковки, где можно начать и завершить аренду, обычно расположены у станций метро и МЦД, на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Кроме того, благодаря кикшерингу можно легко перемещаться по паркам и скверам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём.
«По-прежнему чаще всего электросамокатами пользуются, чтобы доехать от станций или остановочного пункта домой или на работу. Наибольшее число поездок зафиксировано в Красногорске – 80 тыс, в Мытищах – 78 тыс и в Люберцах 40 тыс. В этих городах электросамокаты превратились в полноценный микротранспорт для коротких внутригородских поездок», – рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём.
Лора Луганская