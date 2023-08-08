Заблудившийся 80-летний грибник провёл в подмосковном лесу четверо суток

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 80-летнего грибника, который четверо суток провел в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Щёлковском городского округе. В единую службу экстренных вызовов позвонила жена пенсионера. Она сообщила, что муж ушел за грибами и заблудился. Выйдя на связь в последний раз, он сказал, что слышит шум дороги, но устал и прилёг отдохнуть. Затем телефон пенсионера стал недоступен.
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, спасатели пожарные, полицейские, лесничие и добровольцы начали прочёсывать лес.
Поиски продолжались четверо суток. Лес прочёсывали участок за участком, используя световые и звуковые сигналы. Наконец волонтёрам удалось обнаружить обессилевшего пожилого человека.
Спасатели, прибыв на место, зафиксировали мужчину на носилках и отправили к ожидавшей у леса машине скорой помощи.
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Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, спасатели пожарные, полицейские, лесничие и добровольцы начали прочёсывать лес.
Спасатели, прибыв на место, зафиксировали мужчину на носилках и отправили к ожидавшей у леса машине скорой помощи.
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Лора Луганская