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Заблудившийся 80-летний грибник провёл в подмосковном лесу четверо суток

08 августа 2023, 15:01

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 80-летнего грибника, который четверо суток провел в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Щёлковском городского округе. В единую службу экстренных вызовов позвонила жена пенсионера. Она сообщила, что муж ушел за грибами и заблудился. Выйдя на связь в последний раз, он сказал, что слышит шум дороги, но устал и прилёг отдохнуть. Затем телефон пенсионера стал недоступен.

Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, спасатели пожарные, полицейские, лесничие и добровольцы начали прочёсывать лес.


Поиски продолжались четверо суток. Лес прочёсывали участок за участком, используя световые и звуковые сигналы. Наконец волонтёрам удалось обнаружить обессилевшего пожилого человека.

Спасатели, прибыв на место, зафиксировали мужчину на носилках и отправили к ожидавшей у леса машине скорой помощи.

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#лес
#подмосковье
#московская область
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Сенатор Ковитиди: «Зеленский является лишь инструментом в геополитической операции»
08 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.
«Зеленский, как и Саакашвили, является лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англо-американцам, который вследствие ненадобности потом выбрасывается на свалку истории», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Мнения о том, что Зеленский являетс лишь инструментом да достижения Западом своих политических целей придерживается не только сенатор. Так, востоковед Андрей Онтиков заявил, что, например, задачей США в рамках встречи в Джидде состояла не в том, чтобы переманить на свою сторону те страны, которые либо стараются держаться удалённо от украинского кризиса, либо внутренне поддерживают Россию.

«Американцы в контексте продолжающегося конфликта на Украине, продолжающихся боевых действий явно хотели бы вбить побольше клиньев в отношения между Москвой и теми странами, которые занимают более-менее конструктивную позицию по поводу происходящих событий», — пояснил в беседе с «Царьградом» Онтиков.

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#политика
#украина
#россия
#сша
#европа
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Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами
Путин подписал указ о приостановлении положений налоговых договоров с США и странами ЕС
08 августа 2023, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Москва приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Указ предусматривает приостановку действий ряда положений об избежании двойного налогообложения. Нововведения будут регулировать соглашения, затрагивающие имущество и доходы. Регулироваться отношения будут в рамках ​указа с США и ЕС. 

Президент России также распорядился, ​чтобы МИД страны уведомил страны о подписании указа и приостановке налоговых соглашений. Мера будет действовать до устранения нарушений, допущенных странами, с которыми заключены договоренности. 

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#сша
#соглашения
#президент
#указ
#путин
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Нимёллер: США могут в любой момент избавиться от Зеленского
08 августа 2023, 14:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил, что США уже неоднократно избавлялись от глав государств, то же они сделают и с Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон всегда избавлялся от лидеров, которые становились им неинтересны и невыгодны. Так, например, произошло во Вьетнаме. По мнению Нимёллера, та же участь ждёт и Зеленского, которого пока что поддерживает Вашингтон, но в любой момент может бросить и найти замену.

Эксперт убеждён, что переговоры по решению конфликта должны проходить исключительно между Россией и США, без участия Украины. И они произойдут скоро, поскольку у Украины больше нет сил для ведения боевых действий, они находятся в тупиковой ситуации.

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#владимир зеленский
#сша
#россия
#украина
#конфликт
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ЕС намерен внедрить европейскую систему подготовки рабочих кадров на Украине
08 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Alexandra Bykova

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен устроить центры передового опыта на Украине в рамках проекта по профобразованию и обучению, на первом этапе которого планируется «помочь» Украине определить приоритетные направления для инвестиций.
Отмечается, что на первый этап проекта будет выделено €1,15 млн.

«Общая цель контракта — поддержка Министерства образования и науки Украины в определении приоритетности капиталовложений с целью создания центров передового опыта в рамках проекта по профессиональному образованию и обучению в отобранных административных регионах Украины», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом сам первый этап проекта планируется реализовать в течение года.

До этого сообщалось, что отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.

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#евросоюз
#украина
#политика
#проект
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Великобритания расширила список санкций против РФ
Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии
08 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/nevenmn

Британия ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД Соединенного Королевства.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают заморозку активов ряда белорусских компаний, в случае их обнаружения на территории Великобритании.

Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Королевства. 

Прежде сообщалось, что ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России. По мнению членов ​ЕК, рестрикции позволят свести к минимуму обход санкций РФ. 

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#сша
#санкции
#ес
#ек
#рф
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«Скоро мы увидим его крах»: Советник врио главы ДНР Гагин рассказал, что ждёт Зеленского
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о скором крахе режима Зеленского
08 августа 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в скором времени произойдёт крах режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он считает, что у Украины такой же путь, как и других государств, которые были втянуты США в гражданские войны.

Гагин привёл пример, когда подобные события заканчивались или смертью, или тюрьмой правителей государств. События на Украине очень напоминают те, что были во Вьетнаме, Афганистане, Ливии и ещё многих государствах.

Он подчеркнул, что тактика Зеленского, направленная на удовлетворение собственных интересов, предательство своих граждан в угоду США, приведут режим президента Украины к краху. К тому же, по мнению Гагина, высказывания о скором убийстве Зеленского, которые так часто появляются в иностранных СМИ, – не пустые слова.  

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#владимир зеленский
#режим
#изменения
#украина
#сша
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США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии
08 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/lucky-photographer

Отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.
В частности, в Сербии планируется провести два тренинга по направлениям «Гражданская активность» и «Экономическое развитие». На эти цели выделят $75 тыс.

«Два углублённых тренинга, посвящённых лидерству, организуемых в США длительностью четыре — шесть недель, — по одному на каждую тему проекта BOLD», — приводит RT текст соответствующего документа.

До этого стало известно, что администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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#сша
#сербия
#политика
#молодёжь
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Зампред Госдумы Даванков предложил отменить ковидные ограничения на проведение митингов
08 августа 2023, 13:59

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») просит вице-премьера РФ Татьяну Голикову отменить коронавирусные ограничения на организацию митингов, шествий и пикетов. Об этом сообщает ТАСС.
Зампред Госдумы предлагает согласовать это с представителями регионов и управлениями Роспотребнадзора.

Даванков уточнил, что с 1 июля 2022 года введённые во время пандемии COVID-19 ограничения были сняты. Так было отменено соблюдение масочного режима, ограничение на время работы организаций общественного питания и др. А 5 мая 2023 года ВОЗ сообщила, что коронавирус больше не имеет статуса пандемии.

Одновременно с этим, указывает в прошении парламентарий, в регионах продолжает действовать режим повышенной готовности, который ограничивает проведение различных массовых мероприятий. При этом, уточняется, что ограничения сохранены только на митинги, пикеты и шествия, общественные мероприятия, такие как концерты, праздники и т.д. проводить разрешается.

В завершение вице-спикер добавил, что действующие ограничения нарушают правила, установленные Конституцией РФ, а именно права граждан на проведение публичных мероприятий.

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#госдума
#covid-19
#ограничения
#митинг
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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории
Copernicus: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за историю метеонаблюдений
08 августа 2023, 13:20

Фото: iStock/lamyai

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты», - прокомментировали ситуацию в издании.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в июле 2019 года. Однако, нынешний июль был на 0,33 градуса по Цельсию теплее.

Нагрелся и Мировой океан. В пятницу его температура побила максимальный рекорд и достигла 20,96 градуса по Цельсию.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа.

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#жара
#температура
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Подмосковье ищет медработников