Задержан второй член наркокартеля, угрожавшие семье головой свиньи

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В Свердловской области задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах российской семье со стороны наркокартеля. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Мужчину задержали в городе Березовский в квартире бабушки. Оказать сопротивление он не успел.
«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — заявил Горелых.
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