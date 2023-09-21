Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на надежный источник в одном из российских силовых ведомств.
«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — заявил собеседник агентства.Также от обязанностей отстранили командира корпуса ВС Азербайджана. Причиной стали подчиненные, причастные к убийству российских военных.
Президент Азербайджана Ильхам Алие принес извинения и соболезнования в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным. Он также добавил, что виновники трагедии понесут наказание за свои действия.
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Алина Юрчак