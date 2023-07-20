Захар Прилепин: Мировая жаба съела мой канал на YouTube

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Известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин сообщил о блокировке своего канала на YouTube. У него было 297 подписчиков, миллионы просмотров цикла передач «Уроки русского» и тысячи комментариев под каждым из них.
Теперь мировой жандарм губит мысль и разум на русскоязычной Украине, чтобы, не дай Бог, они не услышали о себе иное мнение. Захар Прилепин попрощался с YouTube, объявив, что принимает скотство администраторов видеохостинга как награду.
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