Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США

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Африка не поддалась на давление США. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, последние полтора года Вашингтон угрожал африканским странам за их сотрудничество с Россией. Власти США шантажировали инвестициями, суммами, переводимыми через МВФ и другим.
При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.
Также она упомянула, что там помнят о вкладе Советского союза в развитие в африканских странах промышленности, инфраструктуры и энергетики. А Европа, в свою очередь, не вкладывалась, а только забирала.
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При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.
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Анастасия Чинкова