Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции в Москве

Фото: iStock/george tsartsianidis
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры главы российского внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с его коллегой Хаканом Фиданом состоятся в Москве в ближайшее время.
Прежде сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке. Источник, знакомый с ходом переговорного процесса по возобновлению сделки сообщил, что ООН и Анкара проводят консультации на тему того, как добиться диалога с Москвой. Переговоры планируется провести в Стамбуле, куда отправится российская делегация.
Читайте также:
Стало известно о цели переговоров Путина и Эрдогана
Глава МИД Турции Фидан может посетить Москву в сентябре
Байден может склонить Украину к переговорам из-за отсутствия успехов на фронте
Анастасия Крестьянова