Захарова: Атакам ВСУ на Крымский мост нет оправдания

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Атаки ВСУ не останутся без ответа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки атаки украинскими ракетами Крымского моста и самого полуострова.
Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.
Кроме того, она уточнила, что атаки по Крымскому мосту запрещены, поскольку это объект гражданской инфраструктуры. А нападения, предпринимаемые ранее, приводили в гибели мирного населения.
Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды, в настоящее время движение вновь восстановлено. На мосту находится большое количество людей, застрявших в многокилометровой пробке.
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Кроме того, она уточнила, что атаки по Крымскому мосту запрещены, поскольку это объект гражданской инфраструктуры. А нападения, предпринимаемые ранее, приводили в гибели мирного населения.
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Анастасия Чинкова